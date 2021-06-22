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"Спутник V" эффективен против индийского штамма - представитель Центра им. Гамалеи

11:20 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцина от коронавируса "Спутник V" является эффективной против индийского штамма коронавируса, сообщил во вторник руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"Спутник", безусловно, справляется [с индийским штаммом], потому что у нас есть и молекулярное объяснение, которое показывает, что вирусонейтрализующая активность, хотя и снижается, она не теряется, она сохраняется. Поэтому высокие титры антител, безусловно, являются защитными против индийского варианта вируса", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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