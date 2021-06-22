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Евгений Попов просит власти Москвы спасти нарышкинское наследие

11:07 22.06.2021

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Фото Екатерины Тихоновой
           Руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова просят спасти и отреставрировать памятник архитектуры XVII века – церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. С соответствующим обращением к главе Мосгорнаследия обратился телеведущий Евгений Попов, по словам которого, нынешнее состояние храма – прекрасного памятника «нарышкинского барокко» - требует срочной реакции городской власти. «С учетом исторического значения указанного объекта, а также учитывая его значимость для жителей как одного из символов района Филевский парк и Западного округа Москвы, прошу рассмотреть возможность проведения реставрационных работ Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях в максимально короткие сроки», - говорится в письме Попова.        

Как уже сообщала «НГ», в начале нынешнего года к  Евгению Попову обратились активисты, которые пытаются добиться реставрации пятиярусного центрического храма, являющегося знаковым для этого района Москвы. Согласно данным градозащитников, в последний раз реставрацию здания проводили 40 лет назад и сейчас ему требуется особенно тщательная забота.

Алексей Емельянов поддержал предложение телеведущего о включении вопросов защиты объектов культурного наследия в концепцию Национального стандарта благополучия. Как считает руководитель Мосгорнаследия, это очень актуальная тема, особенно Москвы. Евгений Попов в своем обращении отметил также, что культурное наследие является неотъемлемой частью социального благополучия людей.

 

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