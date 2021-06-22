Евгений Попов просит власти Москвы спасти нарышкинское наследие
11:07 22.06.2021
|Фото Екатерины Тихоновой
Как уже сообщала «НГ», в начале нынешнего года к Евгению Попову обратились активисты, которые пытаются добиться реставрации пятиярусного центрического храма, являющегося знаковым для этого района Москвы. Согласно данным градозащитников, в последний раз реставрацию здания проводили 40 лет назад и сейчас ему требуется особенно тщательная забота.
Алексей Емельянов поддержал предложение телеведущего о включении вопросов защиты объектов культурного наследия в концепцию Национального стандарта благополучия. Как считает руководитель Мосгорнаследия, это очень актуальная тема, особенно Москвы. Евгений Попов в своем обращении отметил также, что культурное наследие является неотъемлемой частью социального благополучия людей.
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