Роман Романенко: "Высокая оценка нашей деятельности президентом – стимул для дальнейшей эффективной работы"
11:22 22.06.2021
|Ивана Степанова
В составе ЕР последнего созыва, как отметил Роман Романенко, он принял участие и стал соавтором в разработке более 26 принятых законодательных актов, касающихся вопросов госбезопасности, социальной поддержки военнослужащих. Ранее бывший космонавт участвовал в разработке законопроектов о продлении материнского капитала, о комплексе социальной поддержки для разных групп граждан, о развитии телемедицины, о гаражной амнистии.
Напомним, как сообщала «НГ», президент России Владимир Путин накануне провел в Кремле встречу с депутатами Государственной думы РФ седьмого созыва, подвел итоги законодательной деятельности и поставил новые задачи парламентариям. «Насколько было важно работать без пауз, я думаю, понимают все: без своевременного принятия законов могут попросту «встать», и «встали» бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей», - сказал Владимир Путин.
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