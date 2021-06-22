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Роман Романенко: "Высокая оценка нашей деятельности президентом – стимул для дальнейшей эффективной работы"

11:22 22.06.2021

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Ивана Степанова
Высокая оценка, данная президентом Владимиром Путиным работе российского парламента в современных  непростых условиях, станет стимулом  для продолжения продуктивной работы народных избранников, считает Герой России, депутат Государственной  думы РФ Роман Романенко, участвовавший во встрече в Кремле.   «По крайней мере, для себя я это так расцениваю» - подчеркивает он.

В составе ЕР  последнего созыва, как отметил Роман Романенко, он  принял участие и стал соавтором в разработке более 26 принятых законодательных актов, касающихся вопросов госбезопасности, социальной поддержки военнослужащих. Ранее бывший космонавт участвовал в  разработке законопроектов  о  продлении материнского капитала, о комплексе социальной поддержки для разных групп граждан, о развитии телемедицины, о гаражной амнистии.

Напомним, как сообщала «НГ», президент России Владимир Путин накануне провел в Кремле встречу с депутатами Государственной думы РФ седьмого созыва, подвел итоги законодательной деятельности и поставил новые задачи парламентариям.  «Насколько было важно работать без пауз, я думаю, понимают все: без своевременного принятия законов могут попросту «встать», и «встали» бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей», - сказал Владимир Путин.

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