В России выявили 16 715 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 715 против 17 378 днем ранее, до 5 350 919, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 117, что стало максимумом с 20 марта. Всего уже выздоровели 4 889 450 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 91,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 546 против 440 днем ранее и оказалось максимальным с 11 февраля. Всего из-за нового заболевания, по данным штаба, в стране умерли 130 347 человек. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до уровня 2,44%.