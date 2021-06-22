В России выявили 16 715 заразившихся коронавирусом за сутки
11:32 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 715 против 17 378 днем ранее, до 5 350 919, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 117, что стало максимумом с 20 марта. Всего уже выздоровели 4 889 450 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 91,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 546 против 440 днем ранее и оказалось максимальным с 11 февраля. Всего из-за нового заболевания, по данным штаба, в стране умерли 130 347 человек. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до уровня 2,44%.
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