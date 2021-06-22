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Футбольную политику в России нужно в корне менять, считает Матвиенко

12:20 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что огорчена результатами выступления сборной России на Евро-2020, и отметила, что футбольную политику нужно менять.

"Футбольную политику надо в корне менять. Это на мой непрофессиональный взгляд. Очень огорчена, очень расстроена. Или играйте, или не позорьтесь. Но это не значит, что надо отворачиваться от нашей команды и за нее не болеть", - сказала Матвиенко во вторник на пресс- конференции по итогам весенней сессии.

По ее мнению, необходимо развивать детский спорт в стране. "Нам надо сосредоточиться не на закупке легионеров, нам надо сосредоточиться на развитии детского футбола, детских школ, доступных для всех. Не платные футбольные школы, куда трудно пробиться. На дворовом футболе, на семейном футболе, на народном футболе", - сказала спикер Совфеда.

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