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НОВОСТИ

"Покупаем ширпотреб за три цены" - Олег Леонов пообщался с общественниками и узнал о том, как зарабатывают на инвалидах

12:33 22.06.2021

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Фото пресс-службы ОНФ
Адаптации людей с ограниченными возможностями уделяется недостаточно внимания, заявил куратор проектов поискового отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов на встрече с общественниками и благотворителями. Общественник привел в пример закупку товаров низкого качества по высоким ценам для тяжелобольных и предложил внести изменения в 44 ФЗ, чтобы в дальнейшем исключить такую вероятность.

Говоря об изменениях, призванных сделать жизнь людей с ограниченными возможностями лучше, Леонов упомянул о комплексе мер, позволяющих сделать помощь максимально адресной: «‎Мы говорили об инициативах, которые сделают жизнь людей с ограниченными возможностями гораздо комфортнее. Например, это честное обеспечение жильём детей с тяжёлыми нарушениями или же принятие закона о распределённой опеке. Очень много предложений, которые реально помогут нуждающимся. Общественники говорят об этом постоянно, но часто остаются неуслышанными. Для того, чтобы на проблемы и трудности уязвимых людей, наконец, обратили внимание, мы должны говорить о них как можно чаще».

Вопрос помощи людям с ограниченными возможностями и тяжелобольным остается острым. Проблемы социального такси, приобретение  необходимого инвентаря, услуги сиделок – вопросы, требующие повышенного внимания социальных служб и  общества в целом. «Люди с ограниченными возможностями имеют право на полноценную жизнь и задача общественников – добиться принятия этих инициатив», - считает Леонов.

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