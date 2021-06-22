"Покупаем ширпотреб за три цены" - Олег Леонов пообщался с общественниками и узнал о том, как зарабатывают на инвалидах

12:33

Фото пресс-службы ОНФ

Адаптации людей с ограниченными возможностями уделяется недостаточно внимания, заявил куратор проектов поискового отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов на встрече с общественниками и благотворителями. Общественник привел в пример закупку товаров низкого качества по высоким ценам для тяжелобольных и предложил внести изменения в 44 ФЗ, чтобы в дальнейшем исключить такую вероятность.

Говоря об изменениях, призванных сделать жизнь людей с ограниченными возможностями лучше, Леонов упомянул о комплексе мер, позволяющих сделать помощь максимально адресной: «‎Мы говорили об инициативах, которые сделают жизнь людей с ограниченными возможностями гораздо комфортнее. Например, это честное обеспечение жильём детей с тяжёлыми нарушениями или же принятие закона о распределённой опеке. Очень много предложений, которые реально помогут нуждающимся. Общественники говорят об этом постоянно, но часто остаются неуслышанными. Для того, чтобы на проблемы и трудности уязвимых людей, наконец, обратили внимание, мы должны говорить о них как можно чаще».

Вопрос помощи людям с ограниченными возможностями и тяжелобольным остается острым. Проблемы социального такси, приобретение необходимого инвентаря, услуги сиделок – вопросы, требующие повышенного внимания социальных служб и общества в целом. «Люди с ограниченными возможностями имеют право на полноценную жизнь и задача общественников – добиться принятия этих инициатив», - считает Леонов.