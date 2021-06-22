"Покупаем ширпотреб за три цены" - Олег Леонов пообщался с общественниками и узнал о том, как зарабатывают на инвалидах
12:33 22.06.2021
|Фото пресс-службы ОНФ
Говоря об изменениях, призванных сделать жизнь людей с ограниченными возможностями лучше, Леонов упомянул о комплексе мер, позволяющих сделать помощь максимально адресной: «Мы говорили об инициативах, которые сделают жизнь людей с ограниченными возможностями гораздо комфортнее. Например, это честное обеспечение жильём детей с тяжёлыми нарушениями или же принятие закона о распределённой опеке. Очень много предложений, которые реально помогут нуждающимся. Общественники говорят об этом постоянно, но часто остаются неуслышанными. Для того, чтобы на проблемы и трудности уязвимых людей, наконец, обратили внимание, мы должны говорить о них как можно чаще».
Вопрос помощи людям с ограниченными возможностями и тяжелобольным остается острым. Проблемы социального такси, приобретение необходимого инвентаря, услуги сиделок – вопросы, требующие повышенного внимания социальных служб и общества в целом. «Люди с ограниченными возможностями имеют право на полноценную жизнь и задача общественников – добиться принятия этих инициатив», - считает Леонов.
НОВОСТИ
- 13:32 22.06.2021
- Прямая линия Путина в этом году организуется с упором на высокотехнологичность - Песков
- 13:20 22.06.2021
- Дискриминация по принципу наличия иммунитета к ковиду неминуема, считает Песков
- 13:05 22.06.2021
- Коронавирус "молодеет", больше молодежи болеет тяжело - представитель Центра им. Гамалеи
- 13:00 22.06.2021
- Число заболевших ковидом в Подмосковье за сутки выросло на 1 871, это максимум за пандемию
- 12:58 22.06.2021
- Герой России Роман Романенко поддержал инициативу Анны Кузнецовой о "декретных выплатах" для бабушек и дедушек
- 12:32 22.06.2021
- Чечня за пять месяцев текущего года стала лидером по числу преступлений - МВД России
- 12:20 22.06.2021
- Футбольную политику в России нужно в корне менять, считает Матвиенко
- 12:05 22.06.2021
- Для США соперничество с КНР будет труднее холодной войны с СССР - экс-шеф Пентагона и ЦРУ
- 12:00 22.06.2021
- В Москве зарегистрировали 86 смертей из-за ковида за сутки, это максимум с начала пандемии
- 11:55 22.06.2021
- Золотые крылья МАКСа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать