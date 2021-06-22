Хранитель, стратег, контролер: СберБанк изучил накопительные модели поведения своих клиентов

13:57

СберБанк провел исследование «Практики накопления», посвященное поведенческим моделям людей различных социальных и возрастных групп. Как показало исследование, накопительные практики определяются горизонтом планирования, личностными особенностями, уровнем финансовой грамотности и исторической памятью, которая не связана с возрастом.



В частности, для клиентов СберБанка характерны такие профили, как «хранитель» (осторожный консерватор со скромным арсеналом финансовых продуктов), «стратег» (продвинутый инвестор с хорошо диверсифицированными активами), «делец» (эмпирик с предпринимательской жилкой и предпочтением разовых авантюрных сделок), «контролер» (тревожный прагматик с высокой потребностью контроля над жизнью), «выживатель» (радикальный скептик с негативным сценарием развития событий), «гедонист» (эмоциональный импульсивный любитель жизненных удовольствий), «игрок» (оптимист, новатор и экспериментатор, в том числе в финансовых продуктах).

По данным исследования, пандемия коронавируса усилила запрос на стабильность и надежность, являющиеся конкурентным преимуществом СберБанка. Для накоплений аудитория в целом сегодня предпочитает традиционные банковские продукты – вклады и счета, не опосредованные другими инструментами (металлы, монеты, ценные бумаги). Задуматься о накоплениях людей, как правило, стимулируют явные и скрытые триггеры (к примеру, в период пандемии ярче проявилось желание жить в загородном доме).

Основные модели накоплений – это «конкретная цель» (путешествие, недвижимость, автомобиль, свадьба, образование ребенка), «подушка безопасности» (накопления без цели на случай негативных перемен в жизни), «подушка спокойствия» (накопления без цели как амортизатор от нестабильности), «удачная возможность» (накопления «до востребования» на случай появления удачной возможности или покупки) и «светлое будущее» (для себя в старости или ребенка во взрослой жизни).

«Накопительные продукты СберБанка, которые сегодня можно оформить за несколько секунд в мобильном приложении СберБанк Онлайн, очень востребованы у наших клиентов. С января по май 2021 года в банке было открыто на 6,3 млн больше вкладов и счетов, чем в январе-мае 2020 года, а суммарный портфель с начала года вырос на 1,7 трлн руб. – рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Особенно популярен наш флагманский продукт «Дополнительный процент», который обеспечивает специальные условия клиентам, увеличивающим свои сбережения в СберБанке. Такие исследования помогают нам лучше понимать клиентов и предлагать им новые накопительные продукты с ориентиром на меняющуюся жизненную ситуацию и потребности».