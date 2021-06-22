Америка по-прежнему готова к переговорам с Северной Кореей - Госдеп
21:26 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты намерены придерживаться дипломатического пути в отношениях с КНДР, по-прежнему готовы к переговорам. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя высказывания заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что Вашингтону опасно заблуждаться относительно диалога с Пхеньяном.
"Что касается тех комментариев из КНДР, то мы знакомы с ними. Они [комментарии] не изменят нашу точку зрения по дипломатии, - сказал он. - Мы по-прежнему готовы к переговорам с КНДР, чтобы урегулировать вызов, связанный с ее ядерной программой".
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