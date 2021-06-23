Из-за жары в Москве сохраняется оранжевый уровень погодной опасности

08:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жаркая погода без осадков с небольшой облачностью и температурой до 36 градусов ожидается в Московском регионе в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.



Днем в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 36 градусов тепла, в ночь на четверг температура в столице опустится до 20 градусов, по области - до 17 градусов.



Скорость юго-восточного ветра в столичном регионе не превысит в среду 7 м/с.



Оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры сохранится в Москве до 12:00 мск четверга. "Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в сообщении Гидрометцентра.



Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.



