Из-за жары в Москве сохраняется оранжевый уровень погодной опасности
08:05 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 36 градусов тепла, в ночь на четверг температура в столице опустится до 20 градусов, по области - до 17 градусов.
Скорость юго-восточного ветра в столичном регионе не превысит в среду 7 м/с.
Оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры сохранится в Москве до 12:00 мск четверга. "Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в сообщении Гидрометцентра.
Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.
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