Совет Федерации перед уходом на каникулы рассмотрит более 150-ти законов

09:32 Источник: Эхо Москвы

Совет Федерации перед уходом на каникулы сегодня рассмотрит более 150-ти законов. Среди них запрет на участие в работе нежелательных организаций за пределами России и закон, который обязывает крупные иностранные IT-компании открывать представительства в нашей стране. В нынешней сессии это будет последнее пленарное заседание верхней палаты парламента. Эхо Москвы