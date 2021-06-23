0
0
160
НОВОСТИ

Совет Федерации перед уходом на каникулы рассмотрит более 150-ти законов

09:32 23.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Совет Федерации перед уходом на каникулы сегодня рассмотрит более 150-ти законов. Среди них запрет на участие в работе нежелательных организаций за пределами России и закон, который обязывает крупные иностранные IT-компании открывать представительства в нашей стране. В нынешней сессии это будет последнее пленарное заседание верхней палаты парламента.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 23.06.2021
Страны Юго-Восточной Азии принуждают к созданию военных блоков, аналогичных НАТО - Шойгу
0
21
11:00 23.06.2021
Россия в рамках соглашения будет работать с США по выявлению хакеров - Бортников
0
33
10:32 23.06.2021
Возможный отказ России и Китая от доллара не повлияет на валюту - глава ФРС США
0
101
10:20 23.06.2021
В мире наблюдается тенденция формирования глобальных коалиций - Шойгу
0
113
10:05 23.06.2021
Переехавшим в Крым россиянам на Украине пригрозили выдворением
0
146
10:00 23.06.2021
В Бундестаге заявили, что бюджет предполагает подготовку войны против России - СМИ
0
157
09:20 23.06.2021
В Польше обвинили в кибератаке хакеров, якобы связанных с российскими спецслужбами
0
181
09:05 23.06.2021
На Дальнем Востоке проходят российские военные учения с участием 10 тысяч военных
0
195
09:00 23.06.2021
Российское посольство призвало США и НАТО отказаться от учений в Черном море
0
188
08:10 23.06.2021
К третьей фазе испытаний собственной вакцины против коронавируса приступил Вьетнам
0
246

Возврат к списку