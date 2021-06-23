В Бундестаге заявили, что бюджет предполагает подготовку войны против России - СМИ

10:00 Источник: Газета.Ru

Депутат германского Бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен раскритиковала проект бюджета, в котором предусмотрено увеличение расходов на оборону — она считает, что это делается для подготовки войны против России, сообщает издание nd.DerTag.

«Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, — это лишь две стороны одной медали», — пишет Дагделен.

По мнению политика, отношения между Германией и Россией практически прекратились, однако вместо дипломатического урегулирования спорных вопросов Бундестаг наращивает военный бюджет до $85 млрд, что превосходит расходы на оборону России.

«Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России», — резюмировала Дагделен, напомнив о словах министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Выступая перед американскими военными, она заявила, что германские солдаты сражаются бок о бок с американскими в борьбе против России и Китая. Газета.Ru