В Бундестаге заявили, что бюджет предполагает подготовку войны против России - СМИ
10:00 23.06.2021 Источник: Газета.Ru
Депутат германского Бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен раскритиковала проект бюджета, в котором предусмотрено увеличение расходов на оборону — она считает, что это делается для подготовки войны против России, сообщает издание nd.DerTag.
«Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, — это лишь две стороны одной медали», — пишет Дагделен.
По мнению политика, отношения между Германией и Россией практически прекратились, однако вместо дипломатического урегулирования спорных вопросов Бундестаг наращивает военный бюджет до $85 млрд, что превосходит расходы на оборону России.
«Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России», — резюмировала Дагделен, напомнив о словах министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Выступая перед американскими военными, она заявила, что германские солдаты сражаются бок о бок с американскими в борьбе против России и Китая. Газета.Ru
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комментарии(1)
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Виктор 10:34 23.06.2021
Может у немцев в памяти отложилось:как огребут от России,так потом что-то приобретут! Опять размечтались
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