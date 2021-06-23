0
1
152
НОВОСТИ

В Бундестаге заявили, что бюджет предполагает подготовку войны против России - СМИ

10:00 23.06.2021 Источник: Газета.Ru

Депутат германского Бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен раскритиковала проект бюджета, в котором предусмотрено увеличение расходов на оборону — она считает, что это делается для подготовки войны против России, сообщает издание nd.DerTag.

«Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, — это лишь две стороны одной медали», — пишет Дагделен.

По мнению политика, отношения между Германией и Россией практически прекратились, однако вместо дипломатического урегулирования спорных вопросов Бундестаг наращивает военный бюджет до $85 млрд, что превосходит расходы на оборону России.

«Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России», — резюмировала Дагделен, напомнив о словах министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Выступая перед американскими военными, она заявила, что германские солдаты сражаются бок о бок с американскими в борьбе против России и Китая.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(1)

0 Ответить

Виктор 10:34 23.06.2021

Может у немцев в памяти отложилось:как огребут от России,так потом что-то приобретут! Опять размечтались

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 23.06.2021
Страны Юго-Восточной Азии принуждают к созданию военных блоков, аналогичных НАТО - Шойгу
0
21
11:00 23.06.2021
Россия в рамках соглашения будет работать с США по выявлению хакеров - Бортников
0
33
10:32 23.06.2021
Возможный отказ России и Китая от доллара не повлияет на валюту - глава ФРС США
0
101
10:20 23.06.2021
В мире наблюдается тенденция формирования глобальных коалиций - Шойгу
0
113
10:05 23.06.2021
Переехавшим в Крым россиянам на Украине пригрозили выдворением
0
146
09:32 23.06.2021
Совет Федерации перед уходом на каникулы рассмотрит более 150-ти законов
0
164
09:20 23.06.2021
В Польше обвинили в кибератаке хакеров, якобы связанных с российскими спецслужбами
0
181
09:05 23.06.2021
На Дальнем Востоке проходят российские военные учения с участием 10 тысяч военных
0
195
09:00 23.06.2021
Российское посольство призвало США и НАТО отказаться от учений в Черном море
0
188
08:10 23.06.2021
К третьей фазе испытаний собственной вакцины против коронавируса приступил Вьетнам
0
246

Возврат к списку