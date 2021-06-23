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Возможный отказ России и Китая от доллара не повлияет на валюту - глава ФРС США

10:32 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможное решение России и Китая отказаться от доллара не повлияет на положение американской валюты в мире. Такое мнение высказал во вторник председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.

На слушаниях в специальном подкомитете в Палате представителей Конгресса США по преодолению вызванного коронавирусом кризиса его спросили, обеспокоен ли он тем, что Москва и Пекин могут отказаться от доллара, представляет ли эта ситуация угрозу национальной безопасности. "Это не то, что находится в сфере нашей компетенции или в нашем поле зрения. Доллар является мировой резервной валютой. В действительности нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать [с ним]. Это все благодаря нашим демократическим институтам, нашим достижениям в деле поддержания низкого уровня инфляции, нашим открытым рынкам капитала и нашим замечательным торговым отношениям с остальным миром", - считает глава финрегулятора.

"Я не вижу, чтобы что-то изменилось в ближайшее время [в этой ситуации]", - заключил Пауэлл.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем". Также, по словам главы МИД, "нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару".

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