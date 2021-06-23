В Москве зарегистрировали 88 смертей из-за ковида за сутки, это максимум с начала пандемии
12:00 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число умерших из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 88, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Всего в городе, по данным штаба, умерли 21 686, или 1,66%, заболевших.
За сутки в Москве выявили 6 534 случая заражения против 6 555 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,5%. С начала пандемии в столице заразились 1 307 243 человека.
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