Греческий монах отправил в больницы семерых митрополитов
22:21 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Греческий монах облил кислотой в монастыре Петраки семь митрополитов, с ожогами они доставлены в больницы. Об этом сообщило в среду Афинское Македонское агентство новостей.
По его словам, два митрополита доставлены в ожоговое отделение Больницы травм, а еще пять человек, имеющие более легкие ожоги, находятся на лечении в больнице "Лаико Носокомио".
Нападение с помощью кислоты совершил иеромонах Верийской епархии после решения о его отстранении от служения, принятого Синодальным судом, в котором принимали участие семь митрополитов. В ходе нападения пострадали также двое священнослужителей синодальных судов.
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