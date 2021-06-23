Греческий монах отправил в больницы семерых митрополитов

22:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греческий монах облил кислотой в монастыре Петраки семь митрополитов, с ожогами они доставлены в больницы. Об этом сообщило в среду Афинское Македонское агентство новостей.

По его словам, два митрополита доставлены в ожоговое отделение Больницы травм, а еще пять человек, имеющие более легкие ожоги, находятся на лечении в больнице "Лаико Носокомио".

Нападение с помощью кислоты совершил иеромонах Верийской епархии после решения о его отстранении от служения, принятого Синодальным судом, в котором принимали участие семь митрополитов. В ходе нападения пострадали также двое священнослужителей синодальных судов.