РФ может "бомбить не только по курсу, но и по цели" при нарушении морских границ - Рябков
10:32 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия имеет право "бомбить по цели" при нарушении иностранными военными кораблями своих морских границ. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя вчерашний инцидент в Черном море.
"Что мы можем делать? Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги и не понимают. Я предостерегаю всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственных границ РФ, от подобных провокационных шагов, потому что безопасность нашей страны прежде всего", - сказал он.
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