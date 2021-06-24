РФ может "бомбить не только по курсу, но и по цели" при нарушении морских границ - Рябков

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия имеет право "бомбить по цели" при нарушении иностранными военными кораблями своих морских границ. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя вчерашний инцидент в Черном море.

"Что мы можем делать? Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги и не понимают. Я предостерегаю всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственных границ РФ, от подобных провокационных шагов, потому что безопасность нашей страны прежде всего", - сказал он.