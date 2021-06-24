США не замечают, что превращаются в либерально- тоталитарный режим - Нарышкин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и их союзники, навешивая ярлыки на другие страны, сами не замечают, как трансформируются в либерально-тоталитарный режим. Об этом заявил в четверг директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.

"Приходится наблюдать, как Запад усиленно пытается разделить наш многообразный мир на два абсолютно искусственных лагеря: якобы демократический и якобы авторитарный, - сказал он. - Навешивая ярлыки на Россию, Китай, Иран и даже на своих союзников по НАТО - Турцию и, по каким-то вопросам, на Польшу, - США и другие так называемые образцы либеральной демократии будто не замечают, что сами стремительно превращаются в либерально- тоталитарные режимы".