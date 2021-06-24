0
0
39
НОВОСТИ

США не замечают, что превращаются в либерально- тоталитарный режим - Нарышкин

11:20 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и их союзники, навешивая ярлыки на другие страны, сами не замечают, как трансформируются в либерально-тоталитарный режим. Об этом заявил в четверг директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.

"Приходится наблюдать, как Запад усиленно пытается разделить наш многообразный мир на два абсолютно искусственных лагеря: якобы демократический и якобы авторитарный, - сказал он. - Навешивая ярлыки на Россию, Китай, Иран и даже на своих союзников по НАТО - Турцию и, по каким-то вопросам, на Польшу, - США и другие так называемые образцы либеральной демократии будто не замечают, что сами стремительно превращаются в либерально- тоталитарные режимы".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 24.06.2021
В России выявили более 20 000 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
11
11:22 24.06.2021
В Москве разъяснили правила посещения общепита для детей и подростков
0
41
11:05 24.06.2021
Прилепина не пустили на съезд КПРФ
0
82
11:03 24.06.2021
Сбер и правительство Нижегородской области договорились о реализации в регионе технологии Social ID
0
83
11:00 24.06.2021
Обыски проходят у родственников Медведчука, а также в офисе партии ОПЗЖ - депутат Рады
0
83
10:32 24.06.2021
РФ может "бомбить не только по курсу, но и по цели" при нарушении морских границ - Рябков
0
151
10:20 24.06.2021
В Канаде обнаружены еще несколько сотен безымянных могил возле бывшей школы - СМИ
0
153
10:07 24.06.2021
В Подмосковье приходится вводить ограничения, пока не достигнут коллективный иммунитет
0
161
10:05 24.06.2021
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавируса
0
159
10:00 24.06.2021
Власти Франции включили Россию в «красный список» стран по covid-19
0
157

Возврат к списку