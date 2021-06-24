Житель Симферополя задержан за сбор для спецслужб Украины данных о полетах военной авиации
12:20 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму жителя Симферополя за сбор для спецслужб Украины данных о полетах российской военной авиации. Об этом в четверг сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины. В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации", - сообщили в ЦОС.
В ФСБ подчеркнули, что данные сведения "планировалось использовать против безопасности Российской Федерации". Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").
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