Священник облил кислотой семерых митрополитов в Греции
12:32 24.06.2021
В монастыре Петраки в Афинах, где заседает Синод Элладской православной церкви, священник облил кислотой семерых митрополитов во время церковного суда. Об этом сообщает Афинское агентство новостей AMHA.
Священнослужителей госпитализировали в больницу. Также пострадал и один полицейский, который бросился на помощь попавшим в беду митрополитам. Его тоже доставили в больницу.
Нападавшему священнику 37 лет. Известно, что пока он не рассказал полицейским о причинах своего нападения на священнослужителей. Предположительно, он сам был замешан в деле о наркотиках.
Как пишет сайт «Русские Афины», подсудимый во время оглашения приговора достал бутылку с серной кислотой, спрятанную в одежду, и бросил ее в членов Синодального суда. Представший перед судом священник, как рассказал митрополит Феоклит, был лишен сана и «не принял это решение».
«Он спрятал кислоту и плеснул ее в первосвященников», — сказал митрополит. znak.com
НОВОСТИ
- 13:05 24.06.2021
- Кремль считает инцидент с британским эсминцем сознательной провокацией - Песков
- 13:00 24.06.2021
- Штамм коронавируса "Дельта" получил распространение почти в 90 странах - Попова
- 12:31 24.06.2021
- Евгений Попов: Вместе с экспертами изучаем опыт регионов для разработки Национального стандарта благополучия
- 12:20 24.06.2021
- Житель Симферополя задержан за сбор для спецслужб Украины данных о полетах военной авиации
- 12:05 24.06.2021
- НАТО отказывается от контактов с Россией по линии военных - Лавров
- 12:00 24.06.2021
- В Москве зарегистрировали 92 смерти из-за ковида за сутки, это максимум с начала пандемии
- 11:32 24.06.2021
- В России выявили более 20 000 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:22 24.06.2021
- В Москве разъяснили правила посещения общепита для детей и подростков
- 11:20 24.06.2021
- США не замечают, что превращаются в либерально- тоталитарный режим - Нарышкин
- 11:05 24.06.2021
- Прилепина не пустили на съезд КПРФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать