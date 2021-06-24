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НОВОСТИ

Священник облил кислотой семерых митрополитов в Греции

12:32 24.06.2021

В монастыре Петраки в Афинах, где заседает Синод Элладской православной церкви, священник облил кислотой семерых митрополитов во время церковного суда. Об этом сообщает Афинское агентство новостей AMHA.

Священнослужителей госпитализировали в больницу. Также пострадал и один полицейский, который бросился на помощь попавшим в беду митрополитам. Его тоже доставили в больницу.

Нападавшему священнику 37 лет. Известно, что пока он не рассказал полицейским о причинах своего нападения на священнослужителей. Предположительно, он сам был замешан в деле о наркотиках.

Как пишет сайт «Русские Афины», подсудимый во время оглашения приговора достал бутылку с серной кислотой, спрятанную в одежду, и бросил ее в членов Синодального суда. Представший перед судом священник, как рассказал митрополит Феоклит, был лишен сана и «не принял это решение».

«Он спрятал кислоту и плеснул ее в первосвященников», — сказал митрополит.  znak.com

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