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Собянин: Чтобы остановить пандемию, нужно одно - быстрая масштабная вакцинация

12:15 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация является самым действенным способом остановить распространение коронавирусной инфекции в столице, остальные меры - временное решение проблемы. Об этом заявил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Чтобы остановить пандемию, нужно одно - быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования. Конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле и так далее. Но это все временные меры. Для того, чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться, либо уйти в локдаун и все закрыть", - сказал он.

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