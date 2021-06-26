Туриция начала строить сдуоходный канал "Стамбул"
15:53 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция приступила к фактической реализации проекта нового судоходного канала "Стамбул" между Мраморным и Черным морями в обход Босфора. О начале строительства в субботу объявил президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии в Стамбуле, нажав кнопку, символизирующую начало возведения одного из утвержденных в проекте мостов через новый канал.
"Канал "Стамбул" - это новая страница в развитии Турции, новый шаг в дальнейшем укреплении нашего государства. По Босфору сейчас идет очень интенсивный трафик, один из самых напряженных в мире. Каждый проход большого судна по проливу несет серьезные риски аварий для города. Этот мост - первый шаг в реализации проекта канала", - заявил Эрдоган. Церемонию транслировал телеканал Эн-ти-ви. Строительство самого канала, по его словам, будет завершено в течение шести лет.
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