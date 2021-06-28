В Москве зарегистрировали 124 смерти от коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 124, что стало новым минимумом с начала пандемии, следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В общей сложности, по данным штаба, в городе умерли 22 210, или 1,65%, заболевших.

За сутки в столице выявили 7 246 случаев заражения против 6 723 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,54%. Всего в Москве заразились 1 346 183 человек, следует из информации штаба.