В Москве зарегистрировали 124 смерти от коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
12:05 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 124, что стало новым минимумом с начала пандемии, следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
В общей сложности, по данным штаба, в городе умерли 22 210, или 1,65%, заболевших.
За сутки в столице выявили 7 246 случаев заражения против 6 723 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,54%. Всего в Москве заразились 1 346 183 человек, следует из информации штаба.
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