Депутаты Южной Кореи приняли резолюцию против плана сброса воды с АЭС "Фукусима-1"
13:05 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламентский комитет по иностранным делам Республики Корея во вторник единогласно одобрил резолюцию, осуждающую план Японии сбросить в океан загрязненную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Документ подготовлен совместно представителями правящей и оппозиционных партий, сообщила пресс-служба парламента.
"Национальное собрание Республики Корея (парламент - прим. ТАСС) решительно осуждает одностороннее решение правительства Японии сбросить в океан радиоактивную воду и требует немедленно его отменить", - говорится в резолюции. В ней также отмечается, что южнокорейские парламентарии "не потерпят действий, которые могут нанести вред здоровью граждан". В этой связи комитет потребовал от правительства страны принять "активные дипломатические меры".
В документе содержится призыв к Токио выбрать метод очистки радиоактивной воды путем консультаций с соседними странами, включая Южную Корею, а также включить южнокорейских экспертов в состав исследовательской группы МАГАТЭ, обеспечив доступ к информации о процессе очистки загрязненной воды.
В апреле правительство Японии официально разрешило слить в океан значительный массив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы. Сейчас в стальных баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как сообщается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается.
Ряд соседних с Японией стран, включая КНР и Южную Корею, уже высказали свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС "Фукусима-1".
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