На защиту прав женщин и равенства полов премьер Финляндии обещает выделить 150 млн евро
20:20 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Общий вклад Финляндии в выполнение целей "Поколения равенства" в развивающихся странах составит 150 млн евро", - рассказала она.
Глава правительства пояснила, что 80 млн евро пойдут на продвижение полового равенства в сфере технологий и инноваций, 20 млн евро пойдут на защиту прав в сфере репродуктивного и сексуального здоровья. "Кроме того, Финляндия увеличит вклад в финансирование борьбы за сокращение разрыва между мужчинами и женщинами на 50 млн евро", - добавила она.
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