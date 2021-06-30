На защиту прав женщин и равенства полов премьер Финляндии обещает выделить 150 млн евро

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия планирует выделить 150 млн евро на поддержку целей форума, которые включают защиту прав женщин и девушек, а также обеспечение равенства между мужчинами и женщинами. Об этом заявила в среду премьер-министр Финляндии Санна Марин, выступая на форуме "Поколение равенства", который открылся в Париже.



"Общий вклад Финляндии в выполнение целей "Поколения равенства" в развивающихся странах составит 150 млн евро", - рассказала она.



Глава правительства пояснила, что 80 млн евро пойдут на продвижение полового равенства в сфере технологий и инноваций, 20 млн евро пойдут на защиту прав в сфере репродуктивного и сексуального здоровья. "Кроме того, Финляндия увеличит вклад в финансирование борьбы за сокращение разрыва между мужчинами и женщинами на 50 млн евро", - добавила она.



