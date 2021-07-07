200 международных компаний из 48 стран примут участие в онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2021

16:35

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступая на пресс-конференции, посвященной международному онлайн-тренингу по кибербезопасности Cyber Polygon 2021, рассказал о целях и деталях проведения тренинга. Озвучивая программу мероприятия, он отдельно представил специальных гостей предстоящего события. Вместе с ним на вопросы журналистов отвечали Chief Business Officer и член Правления Всемирного экономического форума Джереми Юргенс и директор по расследованию киберпреступлений Интерпола Крейг Джонс.

В Cyber Polygon 2021 примут участие: сооснователь компании Apple и изобретатель Стив Возняк, Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, Президент Mastercard Europe Марк Барнетт, заместитель Председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин и другие представители глобальных организаций. Также в мероприятии участвуют специально приглашенные гости: основатель и Президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб и председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, в формате онлайн-конференции в обсуждении примут участие пребывающие на МКС, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.

Двести организаций из сорока восьми стран заявлены на тренинг, в их число входят представители крупных финансовых и технологических компаний, гос. учреждений, представлен энергетический и телекоммуникационный секторы. В рамках мероприятия они отработают реакцию на таргетированные атаки в рамках корпоративной экосистемы. Cyber Poligon 2021 должен стать крупнейшим в истории тренингом для корпоративных команд, и серьезным шагом в развитии сотрудничества в сфере повышения мировой киберустойчивости.