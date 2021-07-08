Бывший президент ЮАР Зума начал отбывать тюремный срок

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Южно- Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума начал в четверг отбывать заключение по постановлению Конституционного суда (КС) ЮАР, который приговорил его 29 июня к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к судебной системе страны. Об этом сообщила представитель полиции Лирандзу Темба.

"Зума сдался в руки полиции и сейчас находится в исправительном учреждении "Эсткур центр", - приводит ее слова местный телеканал И-эн-си-эй. Нынешний случай стал первым в современной истории ЮАР, когда бывший глава государства отбывает тюремный срок.

Пока ничего не известно об условиях содержания бывшего главы государства в тюрьме, которая находится в 175 километрах от поместья Зумы, где он жил последние годы. Телеканал лишь отметил, что Зума одет в оранжевую форму, которую носят в ЮАР все заключенные. Исправительный центр находится в родной для экс-президента провинции Квазулу- Наталь.

Между тем пока не ясно, будет ли Зума полностью отбывать свой нынешний срок. Бывший президент подал 2 июля в КС ходатайство с просьбой отменить постановление о признании его виновным в неуважении к суду и лишении свободы на 15 месяцев. В представленных документах адвокаты Зумы указали, что тюремное заключение негативным образом повлияет на здоровье 79-летнего политика. "Нахождение в тюрьме в условиях отмечаемой в ЮАР третьей волны коронавируса равносильно смертному приговору", - утверждают они.

КС согласился рассмотреть ходатайство на своем заседании 12 июля.