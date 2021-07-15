Тимофей Баженов поддержал московскую акцию “Наше дерево”

11:44

Фото Максима Манюрова

Тележурналист и ведущийвысказался в поддержку акции “Наше дерево”, проводимой властями Москвы. В этом году в рамках акции столичными жителями будет высажено восемь тысяч саженцев.

«Традиция высаживать деревья в честь дня рождения ребенка существовала много веков назад. Наши предки издавна считали дерево символом жизни. Сегодня, в агрессивной городской среде, зелёные насаждения для нас особенно ценны. Высадка именных деревьев в парках Москвы – это отличный способ укрепить целостность семей и сделать столицу более безопасной экологически», — заметил тележурналист.

Как сообщают в правительстве столицы, общественное начинание пользуется у жителей Москвы популярностью. Со старта акции в 2019 году уже высажено 7,5 тыс. саженцев, находящихся под контролем службы озеленения.

Участвовать в проекте могут родители детей, рожденных после 01.01.2019 г. Кто-то из родителей должен быть зарегистрирован в Москве, только в этом случае они могут обратиться с заявкой на сайт mos.ru, чтобы получить сведения о сорте дерева и месте его посадки.

«Благоустройство столицы должно основываться в первую очередь на заботе о москвичах. Введение моратория на изменение границ городских парков поможет сохранить нам зелёный облик Москвы», ― выделил Тимофей Баженов.