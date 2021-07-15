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В разговоре Путина с Керри констатировано, что у РФ и США общие интересы в сфере климата

13:32 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин переговорил в среду по телефону с находящимся в Москве спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, сообщила пресс-служба Кремля.

Там отметили, что Керри во время разговора информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки. "Владимир Путин подчеркнул, что Российская Федерация придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении", - говорится в сообщении Кремля.

Там отмечается, что в контексте текущего председательства России в Арктическом совете состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего природоохранного взаимодействия в Арктике. "В целом же констатировано, что климатическая проблематика - одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы", - отметили в Кремле.

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