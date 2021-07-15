В сервисе Сбера «Свое дело» зарегистрировалось полмиллиона самозанятых

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Сервис Сбера «Своё дело» создан для самозанятых. Он доступен в мобильном приложении и количество регистраций на нем на сегодняшний день превышает пятьсот тысяч. «Своё дело»позволяет физ. лицам буквально за пару минут зарегистрироваться в качестве самозанятых без посещения налоговой и банка.

Не смотря на пандемию COVID - 19, количество регистраций самозанятости выросло вчетверо, это простой удобный способ узаконить свою деятельность, плюс, в качестве бонуса прилагается пакет услуг г, в котором есть всё необходимое для ведения своего дела.

По прогнозам Сбера рост самозанятых к концу 2021 года благодаря новому налоговому режиму, распространенному на людей, работающих на себя, может превысить количество зарегистрированных ИП.

После регистрации самозанятого в СберБанк Онлайн клиенту доступен уникальный бесплатный пакет услуг, в который входит цифровая карта, возможность формировать чеки, отправлять их клиентам и ежемесячно рассчитывать на их основе налог на профессиональный доход, вести онлайн-запись клиентов, получать консультации юриста, проходить обучение, формировать юридические документы и за несколько минут создавать сайты на основе готовых шаблонов.

Подробности о сервисе «Своё дело» и налоговом режиме для самозанятых можно узнать на сайте Сбербанка в разделе «Самозанятым».