0
0
720
НОВОСТИ

В сервисе Сбера «Свое дело» зарегистрировалось полмиллиона самозанятых

16:42 14.07.2021

Сервис Сбера «Своё дело» создан для самозанятых. Он доступен в мобильном приложении и количество регистраций на нем на сегодняшний день превышает пятьсот тысяч. «Своё дело»позволяет физ. лицам буквально за пару минут зарегистрироваться в качестве самозанятых без посещения налоговой и банка.

Не смотря на пандемию COVID - 19, количество регистраций самозанятости выросло вчетверо, это простой удобный способ узаконить свою деятельность, плюс, в качестве бонуса прилагается пакет услуг г, в котором есть всё необходимое для ведения своего дела.

По прогнозам Сбера рост самозанятых к концу 2021 года благодаря новому налоговому режиму, распространенному на людей, работающих на себя, может превысить количество зарегистрированных ИП.

После регистрации самозанятого в СберБанк Онлайн клиенту доступен уникальный бесплатный пакет услуг, в который входит цифровая карта, возможность формировать чеки, отправлять их клиентам и ежемесячно рассчитывать на их основе налог на профессиональный доход, вести онлайн-запись клиентов, получать консультации юриста, проходить обучение, формировать юридические документы и за несколько минут создавать сайты на основе готовых шаблонов.

Подробности о сервисе «Своё дело» и налоговом режиме для самозанятых можно узнать на сайте Сбербанка в разделе «Самозанятым».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 15.07.2021
Четверо погибли и 11 пострадали в результате аварии с пятью машинами под Саратовом - СК
0
41
13:20 15.07.2021
"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за роста смертности от ковида
0
76
13:05 15.07.2021
Украинские ВМС получили первый ударный беспилотник из Турции
0
76
13:02 15.07.2021
Клуб «Cinema Bar Хауз» в Москве могут закрыть за нарушение мер против COVID-19
0
101
13:00 15.07.2021
Парк самолетов в регионах РФ остро нуждается в обновлении во избежание катастроф - Песков
0
80
12:47 15.07.2021
Ректор РХТУ Александр Мажуга: Проект «Наука в городе» станет частью школьной программы
0
100
12:32 15.07.2021
Талибы предложили властям перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных
0
149
12:27 15.07.2021
Необходимо отремонтировать стадионы для создания тренировочных кластеров - Вассерман
0
141
12:20 15.07.2021
В Петербурге побит восьмой с начала лета температурный рекорд
0
157
12:15 15.07.2021
Тимофеем Баженовым предложен способ борьбы с кибермошенниками
0
159

Возврат к списку