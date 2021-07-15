По версии Global Banking & Finance Awards-2021 МКБ стал лучшим российским банком по связям с инвесторами

11:30

Московский кредитный банк (МКБ, группа «Регион-Россиум») стал победителем сразу в двух номинациях премии конкурса Global Banking & Finance Awards-2021: «Лучший российский банк по связям с инвесторами-2021» и «Лучший бренд года банковской группы в России-2021».

Ежегодный финансовый конкурс Global Banking & Finance Awards, один из самых авторитетных в своей области, призван дать независимую оценку финансовым и банковским новинкам, развивающимся областям финансовой сферы, оценивает нововведения, развитие и наиболее удачные практики финансовых корпораций всего мира. Участники награждаются за достижения в продвижении инновационных практик и подходов.

«Для МКБ работа с инвесторами является одним из важнейших направлений. Банк ведет открытый и прозрачный диалог с существующими и потенциальными акционерами и инвесторами, а также продолжает являться самым активным российским банком на международном рынке капитала по публичным сделкам за последние годы. Поэтому мы благодарны международному экспертному совету за высокую оценку нашей работы, а также нашим клиентам и инвесторам за выбор МКБ», — подчеркнула в своей речи первый вице-президент МКБ Юлия Титова.

Подробнее с результатами конкурса 2021 года можно ознакомиться на официальном сайте.