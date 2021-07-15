Роман Романенко считает, что комфортная среда способствует всестороннему развитию детей

11:57

Фото Ивана Степанова

, летчик-космонавт, депутат Государственной думы, принял участие в инспекции, призванной оценить ход работ по благоустройству территории у школы №556 в районе Центральное Чертаново. К началу учебного года работы должны быть завершены.

«Проект благоустройства – совместная инициатива учителей и жителей района. Я с радостью ее поддержал, поскольку создание современной среды и условий для комфортного пребывания детей в школе помогает их всестороннему развитию. Наша задача – сделать все возможное, чтобы обеспечить этот комфорт», - подчеркнул парламентарий.

В мае к депутату Роману Романенко обратился коллектив учителей и родители будущий первоклассников школы № 556. Их просьба заключалась в помощи по приведению в порядок школьного двора. Жители района считали, что работу можно вести заодно с капитальным ремонтом, который идет в соседнем здании детского сада. Парламентарий обратился в в префектуру Южного административного округа с инициативой поддержать жителей и помочь им в решении задачи. Благодаря помощи Романенко деньги на ремонт были выделены.