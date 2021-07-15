Роман Романенко считает, что комфортная среда способствует всестороннему развитию детей
11:57 15.07.2021
|Фото Ивана Степанова
«Проект благоустройства – совместная инициатива учителей и жителей района. Я с радостью ее поддержал, поскольку создание современной среды и условий для комфортного пребывания детей в школе помогает их всестороннему развитию. Наша задача – сделать все возможное, чтобы обеспечить этот комфорт», - подчеркнул парламентарий.
В мае к депутату Роману Романенко обратился коллектив учителей и родители будущий первоклассников школы № 556. Их просьба заключалась в помощи по приведению в порядок школьного двора. Жители района считали, что работу можно вести заодно с капитальным ремонтом, который идет в соседнем здании детского сада. Парламентарий обратился в в префектуру Южного административного округа с инициативой поддержать жителей и помочь им в решении задачи. Благодаря помощи Романенко деньги на ремонт были выделены.
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