Украинские ВМС получили первый ударный беспилотник из Турции
13:05 15.07.2021 Источник: Интерфакс
Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции поступил на Украину, сообщает украинское военное ведомство.
"Набираем высоту! Министр обороны Андрей Таран: первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования", - говорится в сообщении Минобороны в твиттере в четверг.
Как сообщалось, Украина закупила в 2019 году для ВСУ и провела испытания турецких ударных оперативно-тактических БПЛА Bayraktar TB2, оснащенных высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan. Кроме того закуплены высокоточные легкие MAM-L и другие высокоточные боеприпасы.
В 2020 году Украинские военные апробировали Bayraktar TB2 и "Джавелины" на масштабных тактических учениях с боевой стрельбой, а в апреле 2021 года эти беспилотники впервые совершили вылет в зону ООС в Донбассе, обнаружив технику противника.
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