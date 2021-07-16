«Роснефть» выплатила дивиденды за 2020 год
19:32 15.07.2021
«Роснефть» завершила выплачивать дивиденды за 2020 год, утвержденные на годовом Общем собрании акционеров компании 1 июня. Акционерам перечислили в целом 73 535,05 млн руб. (6 руб. 94 коп. на одну размещенную акцию), то есть 50% чистой прибыли компании по стандартам МСФО. Дивиденды получили держатели 99,98 % акций общества. При этом собственникам акций, чьи ценные бумаги учитываются в реестре акционеров, дивиденды перечислялись раньше окончания срока, установленного решением годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров «Роснефти».
Отметим, что акции «Роснефти» на Московской бирже 1 июля обновили исторический максимум стоимости ценных бумаг – они торговались по 586,7 рублей за бумагу. Прежний рекорд был поставлен в марте и составлял 585,15 рублей за акцию.
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