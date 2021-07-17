Сергей Собянин предложил Светлане Разворотневой стать советником по вопросам ЖКХ
11:29 17.07.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил общественнице, главе Центра защиты прав москвичей Светлане Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ. Предложение было сделано на встрече с кандидатами и сторонниками партии «Единая Россия» в штабе общественной поддержки партии. «Я знаю, вы очень профессионально занимаетесь этой темой, активно, - отменил Собянин. - Если вам не сложно, приглашаю вас стать советником на общественных началах по вопросам ЖКХ, и будете как раз обобщать требования, инициативы, о которых вы говорили, чтобы двигались более активно по их решению».
На предложение мэра Разворотнева ответила согласием: «Спасибо огромное, это большая честь для меня. Я надеюсь, что действительно буду полезна и городу, и людям».
В ходе общения в штабе Разворотнева заявила, что одно из важнейших направлений работы сегодня - обеспечение общественного контроля в сфере ЖКХ и взаимодействие с собственниками жилья. Общественница предлагает помогать собственникам получать знания по основам капремонта и рекомендует обеспечить председателям советов домов материальное вознаграждение за работу с управляющими компаниями и подрядными организациями. «От активного участия в капремонте собственников квартир во многом зависят его результаты. Мало кто из собственников знает, на что они имеют право, и как правильно действовать в такой ситуации. Поэтому повышение грамотности в сфере ЖКХ – одно из важнейших направлений», - считает Разворотнева, по словам которой, сферы ЖКХ в столице довольно высоко развита, однако есть возможности и для ее совершенствования.
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