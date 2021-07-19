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Московские ученые и депутаты могут внести вклад в борьбу с глобальным потеплением – Александр Мажуга

18:01 19.07.2021

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Фото Ольга Крылова
В ходе круглого стола, состоявшегося на Покровке, 47 в рамках обсуждения проблемы глобального потепления и связанных с ним изменений климата, ректор Российского химико-технологического университета им. Д. Менделеева, профессор РАН Александр Мажуга выступил с докладом «Декарбонизация: природе важен баланс». По мнению профессора, столичные ученые и парламентарии совместной работой могут внести значительный вклад в развитие современных подходов защиты природы от выбросов в атмосферу углеводородов.

“О теме глобального потепления ученые говорят не первое десятилетие. Но в последние дни она звучит особенно актуально: этим летом Москва вновь обновляет температурные рекорды, многие из которых держались десятилетиями, а то и больше века. Небывалые периоды жары, которые с началом XXI столетия случаются все чаще – это следствие, в том числе и мировых изменений климата. Если ничего не предпринимать, в дальнейшем погодные аномалии будут только усугубляться”, обращает внимание Александр Мажуга.

В поддержку коллеги выступил директор ГАУК г. Москвы "Парк Бабушкинский", депутат Мосгордумы Игорь Бускин, рассказав о переменах в зеленых зонах столицы. ”Изменения видны невооруженным взглядом. Когда-то Москву называли городом-садом, а сегодня плодовых деревьев в наших парках становится все меньше. Наступают инвазивные виды. Это следствие изменений климатических условий, к которым ведет глобальное потепление”

Александр Мажуга считает, что сформированные в мировой практике на сегодняшний день инструменты «декарбонизации» экономики («карбон» – от латинского «carbo», то есть уголь, углерод) работают не слишком эффективно, более того, успел сформироваться своеобразный рынок вокруг квот на выброс углеводородов в атмосферу. Он считает, что проблему можно решить научным методом, и привлечь к вопросу декарбонизации экономики ученых и парламентариев. По его словам, отечественным ВУЗам есть что предложить в этой области, но продвинуть предложения ученых на уровне законодательства возможно только при поддержке Государственной думы.

Ректор РХТУ им. Д. Менделеева уверен, что в Москве созданы все предпосылки для такого плодотворного сотрудничества, так как она по праву является одним из мировых центров инновационных технологий. Программа мэра столицы Сергея Собянина «Вместе построим лучший город Земли» создавать в Москве новейшие научно-технологические центры и проводить на их базе изыскания крупнейшим экспертам в своих областях.

Участниками круглого стола «Декарбонизация: природе важен баланс» особо отмечены усилия, прилагаемые правительством столицы к ограничению вредных выбросов в атмосферу, поэтапная замена загрязняющего атмосферу транспорта на электрический, экологически чистый, и обсуждены вопросы утилизации отходов.

“Москва доказала, что готова делать серьезные шаги для сбережения экологии, но мы можем больше. Заручившись поддержкой ученых и депутатов, мы способны сделать вклад в защиту мирового благополучия. Нашим ученым есть что предложить”, — считает директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм

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