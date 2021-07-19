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Мигрантов силой выгоняют из Литвы в Белоруссию

20:10 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный погранкомитет (ГПК) Белоруссии сообщил о задержании незаконных мигрантов из Литвы, которые рассказали, что их под угрозой применения оружия заставили уйти на белорусскую территорию, а также принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников.

"Белорусские пограничники выявили три группы незаконных мигрантов, которые перешли границу из Литвы", - сообщает пресс-служба ГПК в понедельник. Так, 18 июля военнослужащие заставы "Геранены" Лидского (Гродненская область) погранотряда задержали 14 граждан, на следующий день на этом же участке выявлено еще семь неизвестных, которые представились гражданами Ирака, а затем - пять человек, в том числе беременная женщина. Нарушители из второй группы мигрантов рассказали, что в Литве находились в лагере для беженцев.

"По словам граждан Ирака, сотрудники Службы охраны государственной границы при МВД Литвы вызывали их на допрос и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы", - сообщает ГПК. При этом задержанных "не кормили, не давали пить, а "беседа" сопровождалась ударами телескопической дубинкой, о чем свидетельствуют ссадины и кровоподтеки на различных частях тела иностранцев". Как пояснили иракские граждане, "сразу после допроса правоохранители привезли их к государственной границе и под угрозой применения оружия заставили уйти на территорию Беларуси". Один из задержанных третьей группы также заявил, что все пятеро являются гражданами Ирака. По словам иракца, в Литве их остановили вооруженные люди в камуфляже, взяли паспорта мигрантов, порвали и выбросили их, а затем с применением физического насилия выдворили мигрантов из Литвы в Белоруссию.

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