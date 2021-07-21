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Британия проведет учения на случай возможного размещения российских ракет в Калининграде

09:20 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Великобритании начнут отрабатывать маневры по рассредоточению авиации в связи с якобы существующей вероятностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Об этом в среду в интервью газете The Daily Telegraph заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон.

"Мы будем учиться рассредоточению", - отметил военачальник, добавив, что в случае размещения крылатых ракет РФ в Калининградской области Великобритания "будет находиться в радиусе" поражения. В связи с этим Лондон намерен проводить учения по рассредоточению авиации, в рамках которых планируются посадки самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон указал, что подобные маневры отрабатывались в королевских ВВС еще во времена холодной войны.

Британский военачальник объявил о предстоящих учениях под названием Exercise Agile Stance в ходе посещения базы Тихоокеанского флота ВМС США Перл-Харбор на Гавайских островах. По его словам, неспособность авиации к рассредоточению в случае угрозы со стороны противника может привести к повторению событий 7 декабря 1941 года, когда при нападении Японии на Перл-Харбор были уничтожены около 200 американских самолетов.

"Нам необходимо взглянуть на текущую ситуацию как на вызов национальной безопасности и изучить перечень взлетно-посадочных площадок, которыми мы располагаем в Великобритании. Это звучит немного в духе холодной войны, но мы вынуждены вспоминать, как действовать в таких условиях", - сказал Уигстон.

Он также подчеркнул, что переброска Россией современного вида вооружений, например, последнего поколения крылатых ракет, на территорию Калининградской области была бы "шагом наверх по лестнице эскалации". "Россия обладает очень изощренными системами противовоздушной обороны (ПВО). Они наблюдали за нами в Ираке и Афганистане и увидели, насколько решающим фактором была мощь в воздухе", - утверждал начальник штаба ВВС Великобритании.

"Мы отстали с точки зрения противовоздушной обороны. У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком. У нас не было нужды инвестировать в это. Теперь подход меняется", - сказал он.

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