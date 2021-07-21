Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей - Роспотребнадзор
18:40 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главный военно- морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей. Об этом сообщила в среду руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова.
"Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу напоминает, что в городе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка в отношении новой коронавирусной инфекции. <…> С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и требований постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля этого года <…> присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей. Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен", - сказала Башкетова в видеообращении, которое распространила пресс-служба администрации губернатора Санкт- Петербурга.
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