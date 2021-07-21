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Зеленский подписал закон о коренных народах Украины, среди которых не значатся русские

22:52 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины, среди которых не значатся русские. Об этом в среду сообщила пресс- служба главы украинского государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им Закон "О коренных народах Украины" № 1616-IX, который Верховная рада приняла 1 июля 2021 года. Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

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