Около 2,5 млн мигрантов работают в РФ без регистрации - СПЧ

13:05 Источник: Интерфакс

Примерно 2,5 млн мигрантов в России работают без оформления регистрации и трудовых договоров; это является нарушением прав иностранных граждан, заявил председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Есть проблема, связанная с отношениями мигрантов с работодателями. По нашим оценкам, по оценкам экспертов, с которыми мы работаем, примерно 2,5 млн мигрантов работают без регистрации и без контрактов", - сказал Фадеев на пресс-конференции в четверг.

"Это выгодно работодателям, потому что если нет контракта, то можно платить меньше, не нужны социальные выплаты - это снижает издержки работодателя. Конечно, это нарушение прав этих людей", - отметил глава СПЧ.

По его словам, из тех мигрантов, кто зарегистрирован в РФ, по оценкам экспертов, до трети "втягиваются в неформальные трудовые отношения".

"Это очень нездоровая ситуация на рынке труда, и это ущемляет российских граждан, с другой стороны, потому что если работодателю выгодно платить небольшую зарплату и не нести социальную нагрузку, то это закрывает путь российским граждан на эти рабочие места, потому что российские граждане в меньшей степени готовы идти на подобные нарушения", - заявил Фадеев.

Кроме того, по мнению председателя СПЧ, институты власти не отреагировали на поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу - чтобы дети мигрантов, проживающие в РФ, могли "погружаться в систему российских ценностей, чтобы они могли становиться полноправными членами российского общества, а не изолированными в своих микрогруппах и социумах".