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Сенат Чили одобрил законопроект об однополых браках

14:00 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верхняя палата парламента Чили в среду одобрила законопроект, разрешающий однополым парам вступать в брак и усыновлять детей.

"Сенат одобрил 28 голосами за нормы, регулирующие равноправные браки. Против было отдано 14 голосов", - говорится в "Твиттере" верхней палаты.

Теперь законопроект должна рассмотреть Палата депутатов.

C 2015 года в Чили уже действует закон, разрешающий однополым парам заключать гражданский союз. Новая норма полностью уравняет их в правах с гетеросексуальными парами, в том числе в вопросах, касающихся родительских прав и усыновления. Сейчас в Чили однополые пары не могут вместе усыновлять детей, родителем формально может стать только один человек из пары.

Законопроект об однополых браках был внесен на рассмотрение парламента в 2017 году левым правительством экс-президента Мишель Бачелет. Все это время инициатива находилась в Национальном конгрессе практически без движения, однако в июне этого года действующий президент правоцентрист Себастьян Пиньера неожиданно заявил о необходимости добиться срочного одобрения законопроекта.

В настоящее время однополые браки в Латинской Америке разрешены в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Коста-Рике, Уругвае, Эквадоре и некоторых штатах Мексики.

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