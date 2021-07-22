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Собянин встретился с жителями Западного округа и обсудил вопросы развития города

22:08 22.07.2021

В Москве предстоит сделать так, чтобы каждый район был благоустроен на высоком уровне, заявил лидер столичного списка «Единой России» на предстоящих осенью выборах в Госдуму РФ Сергей Собянин. Он встретился с жителями Западного административного округа и обсудил перспективы развития мегаолиса в штабе общественной поддержки партии. «Мы создали программу «Мой район». И вся команда работает над тем, чтобы в каждом районе было все: свой кинотеатр, свой спортивный зал, свой классный парк, своя пешеходная улица и рабочие места, - заявил политик. - Самое сложное - это рабочие места, конечно же. Все остальное, у меня нет сомнений, мы сделаем на хорошем, качественном уровне: и благоустроим, и обеспечим объектами соцкультбыта, торговли и так далее. Самое сложное с рабочими местами. За эти годы мы значительно пропорцию изменили: увеличили количество рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца».

Как отмечает Собянин, девелоперы и инвесторы отчисляют в фонд Москвы финансы за разрешение строить жилье и частично возвращают эти средства обратно, если создают рабочие места там, где это необходимо городу - в частности,  за Третьим транспортным кольцом и за МКАДом.

Политик рассказал также о том, когда откроется станция метро «Внуково». «Я думаю, что это еще год-полтора, и сможете ездить не только в центр, но и в обратную сторону до аэропорта», - сказал Собянин, сообщив, что в конце следующего года планируется полностью запустить в работу Большую кольцевую линию метро. А МЦД-4, по его словам, планируют открыть в 2023-2024 годах.

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