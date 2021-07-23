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НОВОСТИ

Почти 80% сотрудников Волго-Вятского банка Сбербанка вакцинировались от COVID-19

13:22 23.07.2021

Около 80% сотрудников Волго-Вятского банка Сбера, а это более 18,6 тысячи человек, прошли вакцинацию от COVID-19.

“Вакцинация – для нас не самоцель, не проценты и не показатели «кто больше» Это реальное спасение жизней наших сотрудников, членов их семей, и, конечно, наших клиентов. Поэтому мы давно, планово и системно, занимаемся этой темой, начиная от ежедневного мониторинга и информационной работы до конкретных организационных вещей, чтобы создать комфортные условия для вакцинации” - говорит Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

С начала пандемии Сбер сконцентрирован не только на обеспечении бесперебойного сервиса и работы всех служб, но и на заботе о здоровье и безопасности сотрудников. Закупаются маски и антисептики, проводится бесплатное тестирование, созданы облегченные условия для вакцинации, позволяющие пройти осмотр и сделать прививку в рабочее время.

Забота о сотрудниках позволяет обезопасить клиентов Сбера, с которыми они ежедневно общаются при решении вопросов. В офисах соблюдаются предписанные меры безопасности: сотрудники носят маски и перчатки, на столах имеются санитайзеры, при обслуживании клиентов также попросят надеть маску, или выдадут ее при отсутствии.

Напоминаем: Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает клиентов на территории 9 регионов: Владимирской области, Кировской области, Нижегородской область, Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики.

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