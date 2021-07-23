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Набиуллина: Заметны признаки начала перегрева необеспеченного потребкредитования

15:55 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России фиксирует признаки начала перегрева рынка необеспеченного потребительского кредитования, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается необеспеченных потребительских ссуд, то здесь уже заметны признаки начинающегося перегрева", - сказала она.

Набиуллина добавила, что ЦБ примет дополнительные меры по охлаждению необеспеченного потребкредитования.

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