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Число иностранцев на территории РФ в этом году - самое низкое за последние 10 лет

17:45 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 6 млн иностранных граждан в настоящее время находятся на территории России, что за последние 10 лет является самым низким показателем. Об этом ТАСС сообщили в Институте социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

"На территории России в настоящее время находятся 5,88 млн иностранных граждан, это самый низкий показатель за последние 10 лет. В то же время наблюдается возврат к привычному годовому движению показателя, связанному с весенне-летним подъемом", - сообщили в институте, добавив, что причиной этого могло стать частичное восстановление авиасообщения России с основными странами-донорами миграции.

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