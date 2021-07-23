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Талибы могут попытаться захватить власть в Афганистане силой - Блинкен

19:15 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) указывают на то, что они могут попытаться силой захватить власть в Афганистане. Такую оценку американского руководства озвучил в пятницу в интервью телекомпании Эм-эс-эн-би-си госсекретарь США Энтони Блинкен.

"У нас есть серьезные опасения относительно действий талибов, которые указывают на то, что они могут попытаться силой захватить власть в стране", - указал Блинкен. По его словам, насильственный захват власти грозит тем, что Афганистан "станет государством-изгоем" и "не будет получать поддержку со стороны международного сообщества". "Мы активно используем дипломатические пути взаимодействия, потому что у этого конфликта <...> не может быть военного решения, и мы прилагаем усилия для того, чтобы положить ему конец", - указал глава Госдепа.

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