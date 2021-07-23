Названо имя нового тренера сборной России по футболу

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.