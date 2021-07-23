Названо имя нового тренера сборной России по футболу
20:15 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наставник "Ростова" Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.
НОВОСТИ
- 19:15 23.07.2021
- Талибы могут попытаться захватить власть в Афганистане силой - Блинкен
- 18:52 23.07.2021
- Андрей Воробьев: «Здравоохранение должно соответствовать самым высоким стандартам»
- 18:37 23.07.2021
- Космический корабль компании Boeing вскоре отправится к МКС
- 18:15 23.07.2021
- ЕСПЧ подтвердил получение жалобы России в адрес Украины
- 17:45 23.07.2021
- Число иностранцев на территории РФ в этом году - самое низкое за последние 10 лет
- 17:25 23.07.2021
- Олимпийские игры в Токио официально открыты
- 16:30 23.07.2021
- Текущий темп роста цен, видимо, начал замедляться - ЦБ РФ
- 16:27 23.07.2021
- Суд перенёс заседание по делу самовыдвиженца в Госудуму Олега Леонова
- 16:15 23.07.2021
- Литве не хватает колючей проволоки для строительства "забора" на границе с Белоруссией
- 15:55 23.07.2021
- Набиуллина: Заметны признаки начала перегрева необеспеченного потребкредитования
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать