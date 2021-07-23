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НОВОСТИ

Названо имя нового тренера сборной России по футболу

20:15 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.

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