Число регулярных авиарейсов между РФ и Белоруссией будет увеличено
22:40 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия вдвое увеличивается с 1 августа число регулярных рейсов в Белоруссию по маршруту Москва - Минск, также их количество будет увеличено из Сочи и Краснодара. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 г. количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва - Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи - Минск и Краснодар - Минск с частотой 3 рейса в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении.
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