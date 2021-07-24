Евгений Нифантьев: Штампы в паспорте останутся для граждан важными символами

16:37

Фото Галины Бродской

Отмена некоторых обязательных отметок в паспорте – ожидаемый этап перехода России к реестровой модели документооборота, уверен член Общественной палаты РФ, глава Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. Напомним, на днях в РФ были изменены правила внесения данных в основной документ гражданина РФ. Теперь обязательными будут лишь отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности. А вот штампы о заключении и расторжении брака, наличии детей до 14 лет и ранее выданных паспортах теперь необязательны. «Штамп о заключении брака для многих – важный символ, - полагает Нифантьев. - И уверен, что таким и останется. Но при этом нужно понимать, что паспорт – это документ, основная функция которого – идентифицировать тебя как личность. Прочие сведения, помимо прописки, по сути являются дублирующими. Их нужно подтверждать основными документами. Теми же свидетельствами о заключении брака, рождении ребенка и т. п. Мы постепенно переходим к реестровой модели – от бумажного документа к записи в электронном реестре».

Как говорит Нифантьев, переход на новую систему не будет болезненным, поскольку у россиян есть возможность проставлять паспорте штампы как и прежде, даже те, что и прежде считались не обязательными. В частности, о полученном загранпаспорте.