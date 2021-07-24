Евгений Нифантьев: Штампы в паспорте останутся для граждан важными символами
16:37 24.07.2021
|Фото Галины Бродской
Как говорит Нифантьев, переход на новую систему не будет болезненным, поскольку у россиян есть возможность проставлять паспорте штампы как и прежде, даже те, что и прежде считались не обязательными. В частности, о полученном загранпаспорте.
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