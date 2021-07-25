В Петербурге и Кронштадте завершился главный военно-морской парад

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный военно- морской парад в Санкт-Петербурге завершился пролетом морской авиации, окрасившей небо над Невой в цвета российского флага, и торжественным прохождением войск ВМФ, которое открыли курсанты Нахимовского военно-морского училища.



Погоду в День ВМФ можно назвать традиционно петербургской - облачная, теплая и без осадков, температура воздуха - 22 градуса. В этом году из-за сложной эпидемической обстановки из-за коронавируса мероприятия парада и в Петербурге, и в Кронштадте прошли без зрителей.



Главный военно-морской парад был посвящен 325-летию флота России. Корабли ВМФ России прошли парадным строем по Неве. Парад начался с доклада главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова президенту РФ Владимиру Путину, который как верховный главнокомандующий вооруженных сил страны принимал парад. Перед началом парада в Санкт-Петербурге Евменов принял доклады от всех командующих флотами.



