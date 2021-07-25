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Толстой заявил о необходимости внедрить Стандарт безопасных выборов в Москве

14:21 25.07.2021

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Фото Ольги Крыловой
Внедрение в Москве Стандарта безопасных выборов позволит обеспечить эпидемическую безопасность каждого этапа избирательной кампании в условиях пандемии, считает секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» Петр Толстой. Стандарт обсуждался на встрече с активистами ЕР 23 июля в Штабе общественной поддержки партии  на Покровке 47. «Мы не до конца понимаем характер эпидемиологических волн и намерены сделать максимум от нас зависящего, чтобы обеспечить безопасность на всех этапах кампании: от встреч кандидатов с избирателями, агитационных обходов, сбора предложений до контроля санитарных норм непосредственно в ходе голосования 17-19 сентября», – считает Толстой. 

 По словам председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, «разумные рекомендации, основанные на опыте медиков и волонтеров», могут быть сформулированы в ближайшие несколько дней. «Они позволят сделать предвыборные коммуникации политических сил с москвичами по-настоящему безопасными», - отмечает Метелев.

Как ранее сообщали СМИ, Стандарт (протокол) безопасных выборов ЕР предлагает использовать всем участникам избирательной кампании, среди которых будут волонтеры, агитаторы, сотрудники избирательных штабов. «Кроме того, рекомендации, выработанные при участии волонтерских организаций, экспертов-медиков, членов избирательных комиссий Москвы, мы будем предлагать в качестве общего единого стандарта для участников избирательной кампании, принадлежащих к другим политическим партиям», – сообщил Толстой, который надеется, что идея будет поддержана представителями других политических партий.

 Напомним, выборы в нынешнем году будут проводиться 17-19 сентября, москвичи будут выбирать депутатов Госдумы РФ, депутатов Совета района Щукино, а также, в двух округах, своих представителей в Мосгордуме.

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