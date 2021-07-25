Толстой заявил о необходимости внедрить Стандарт безопасных выборов в Москве
14:21 25.07.2021
|Фото Ольги Крыловой
По словам председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, «разумные рекомендации, основанные на опыте медиков и волонтеров», могут быть сформулированы в ближайшие несколько дней. «Они позволят сделать предвыборные коммуникации политических сил с москвичами по-настоящему безопасными», - отмечает Метелев.
Как ранее сообщали СМИ, Стандарт (протокол) безопасных выборов ЕР предлагает использовать всем участникам избирательной кампании, среди которых будут волонтеры, агитаторы, сотрудники избирательных штабов. «Кроме того, рекомендации, выработанные при участии волонтерских организаций, экспертов-медиков, членов избирательных комиссий Москвы, мы будем предлагать в качестве общего единого стандарта для участников избирательной кампании, принадлежащих к другим политическим партиям», – сообщил Толстой, который надеется, что идея будет поддержана представителями других политических партий.
Напомним, выборы в нынешнем году будут проводиться 17-19 сентября, москвичи будут выбирать депутатов Госдумы РФ, депутатов Совета района Щукино, а также, в двух округах, своих представителей в Мосгордуме.
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